Piaceva al Napoli, ha risolto la finale di FA Cup tra Chelsea e Liverpool (Di sabato 14 maggio 2022) Il Liverpool vince la FA Cup contro il Chelsea. La partita, terminata ai calci di rigore, è terminata 0-0 nei tempi regolamentari e ai supplementari. Jurgen Klopp batte ancora Thomas Tuchel e conquista l’ennesimo titolo con i Reds. TsimikasFA Cup: Liverpool-Chelsea la risolve Tsimikas K?stas Tsimikas ha risolto Liverpool–Chelsea: la FA Cup va ai Reds. Il terzino sinistro greco ha segnato il rigore decisivo, dopo il 4-4 della lotteria “regolare” dei penalty. Per il Chelsea, il rigore decisivo lo ha sbagliato Mason Mount, poi il greco ha spiazzato Mendy e chiuso la partita. Tsimikas, in passato, era stato anche nell’orbita del Napoli nel 2020, ai tempi dell’Olympiacos, e poi anche richiesto in prestito proprio al ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 14 maggio 2022) Ilvince la FA Cup contro il. La partita, terminata ai calci di rigore, è terminata 0-0 nei tempi regolamentari e ai supplementari. Jurgen Klopp batte ancora Thomas Tuchel e conquista l’ennesimo titolo con i Reds. TsimikasFA Cup:la risolve Tsimikas K?stas Tsimikas ha: la FA Cup va ai Reds. Il terzino sinistro greco ha segnato il rigore decisivo, dopo il 4-4 della lotteria “regolare” dei penalty. Per il, il rigore decisivo lo ha sbagliato Mason Mount, poi il greco ha spiazzato Mendy e chiuso la partita. Tsimikas, in passato, era stato anche nell’orbita delnel 2020, ai tempi dell’Olympiacos, e poi anche richiesto in prestito proprio al ...

Advertising

CObiettivo : @SNAPOLI24 @manu67915486 @CarmeloCavani96 @lucacerchione Nono aspetta, demme e lobo sono stati presi a gennaio 2020… - AleAuz86 : Perisic è l'ennesima intuizione di Rafa Benitez negli anni di Napoli. Il Napoli non lo prese, ma quanto piaceva a Rafa. - gilnar76 : Piaceva al #Napoli, Mazraoui firma per la big: c’è l’annuncio #Forzanapoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - davide__masi : #Napoli ma non solo, #FabianRuiz piaceva anche a #Inter e #Roma ?? - dariofusco23 : @davide_luise A me piaceva ma quest anno è sembrato un po’ in difficoltà ..se soffre piazza come Bergamo ..è meglio… -