Petina al voto | due i candidati alla carica di sindaco

Leggi su cronachesalerno

(Di sabato 14 maggio 2022)si prepara a tornare al. Due isindaci pronti a conquistare la fascia tricolore. Giovanni Zito è in campo con “Uniti per”, ial consiglio comunale sono: Lucia Martone Francesco D’Antonio Raffaella Di Nuco Loris D’Auria Giuseppe D’Elia Pasquale Marchese Nicola Esposito Anna Maria Del Corvo Paola Carleo Michele Zito Domenico D’Amato è invece in campo con la civica “che vogliamo” e isono: Umberto Di Benedetto Adriano Matera Francesco Monaco Davide Di Cubellis Amelio Avallone Virginia Russo in Sapienza Vincenzo Suldovieri Lucia D’Elia Vincenzo Di lorio Domenico Rufrano Consiglia