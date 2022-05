Perisic, non solo Juventus: c’è un altro club di Serie A sull’esterno (Di sabato 14 maggio 2022) Resta da definire il futuro di Perisic, il cui contratto con l’Inter scade a giugno: su di lui c’è la Juve ma anche un altro club italiano. Lo scudetto è alla portata ma la strada che conduce verso il sogno, per l’Inter, resta impervia. Per concretizzarlo, infatti, serviranno 6 punti nelle prossime due partite con Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 14 maggio 2022) Resta da definire il futuro di, il cui contratto con l’Inter scade a giugno: su di lui c’è la Juve ma anche unitaliano. Lo scudetto è alla portata ma la strada che conduce verso il sogno, per l’Inter, resta impervia. Per concretizzarlo, infatti, serviranno 6 punti nelle prossime due partite con Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Advertising

AlfredoPedulla : #Perisic: falso e tendenzioso che l’#Inter abbia offerto 3 milioni. Sono 4,5 a stagione, ci sarà nuovo incontro e i… - Inter : ?? | PERISIC 107'- In ritardo perchè #Perisic non ci ha lasciato il tempo di postare #JuventusInter 2?? - 4??… - SimoneTogna : ivan ljubicic NON è l’agente di Ivan #Perisic. #Allegri apprezza l’esterno nerazzurro, ma ad oggi non ci sono stati… - serieAnews_com : Per Perisic non si muove soltanto la Juventus: anche il Milan sta pensando di affondare il colpo ?? - sportli26181512 : Perisic, Lautaro e non solo: la primavera ha risvegliato l'attacco dell'Inter: Perisic, Lautaro e non solo: la prim… -