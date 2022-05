Perché Musk ha congelato l' acquisizione di Twitter

(Di sabato 14 maggio 2022) AGI - “Accordo temporaneamente sospeso”. Con un cinguettio, Elonha annunciato l'interruzionedi un percorso che sembrava lanciatissimo. Si dice ancora “ancora impegnato nell'” di, ma il danno è già fatto: il titolo perde il 9%.afferma di aver voluto una pausa per raccogliere maggiori dettagli sull'impatto di profili falsi e spam. Ma tempi e motivazioni della frenata non convincono del tutto e potrebbero rappresentare (anche) altro. I falsi utenti diAncor prima di ricevere il via libera all'acquisto da parte del consiglio di amministrazione,aveva indicato una delle sue priorità: “Batteremo lo spam o moriremo provandoci”, twittava il 21 aprile. È quindi innegabile che il tema gli stia a cuore. Ed è innegabile che lo conoscesse bene, anche ...

