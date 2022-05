Perché Mosca non sfonda? Tra soldati poco motivati, vecchie armi, nuovi errori. Come l’equilibrio sul campo può aiutare i negoziati (Di sabato 14 maggio 2022) Ancora scontri nelle regioni di Mykolayiv e Dnipropetrovsk, ancora colpi d’artiglieria a Sumy, riconquista di Kharkiv e solito martellamento sull’acciaieria Azvostal. Si combatte perfino all’Isola dei Serpenti, dove tutto è iniziato. Ucraina, giorno settantotto dell’operazione speciale: niente di nuovo, sul fronte orientale. Chi sta vincendo? Undici settimane di scontri, e nessuno lo sa. L’impressione è che pure la cosiddetta “fase due” dell’avanzata di Putin si sia in qualche modo arenata, frenata dalla resistenza ucraina (armata dall’Occidente) ma anche da nuovi errori strategici e vecchie difficoltà dell’Armata Rossa, quella che perfino il fedelissimo di Putin Vladimir Soloviev ha definito “imbarazzante”. Sul terreno nessuno compie significativi progressi da giorni. Mosca ancora non riesce a sfruttare la superiorità ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 14 maggio 2022) Ancora scontri nelle regioni di Mykolayiv e Dnipropetrovsk, ancora colpi d’artiglieria a Sumy, riconquista di Kharkiv e solito martellamento sull’acciaieria Azvostal. Si combatte perfino all’Isola dei Serpenti, dove tutto è iniziato. Ucraina, giorno settantotto dell’operazione speciale: niente di nuovo, sul fronte orientale. Chi sta vincendo? Undici settimane di scontri, e nessuno lo sa. L’impressione è che pure la cosiddetta “fase due” dell’avanzata di Putin si sia in qualche modo arenata, frenata dalla resistenza ucraina (armata dall’Occidente) ma anche dastrategici edifficoltà dell’Armata Rossa, quella che perfino il fedelissimo di Putin Vladimir Soloviev ha definito “imbarazzante”. Sul terreno nessuno compie significativi progressi da giorni.ancora non riesce a sfruttare la superiorità ...

