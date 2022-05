Perché “Generazione Low Cost” di Julie Lecoustre ed Emmanuel Marre è il film da vedere al cinema nel weekend (Di sabato 14 maggio 2022) Uno sguardo non banale su un problema che ci riguarda tutti: lo sfruttamento nel mondo di certi lavori considerati “normali”. Un’attrice a dir poco magnifica, Adèle Exarchopoulos. Ecco Perché Generazione Low Cost è il film da vedere al cinema. cinema del reale – ad alta quota – sui livelli bassi di ingiustizia, superficialità e ipocrisia raggiunti dalla società contemporanea. Un’opera prima intensa, sentita, interessante e senza ideologismi sul mondo poco conosciuto e poco visto – almeno al cinema – dello sfruttamento delle hostess da parte delle compagnie aeree low Cost. Con Adèle Exarchopoulos straordinaria nella divisa impeccabile di Cassandre, un’assistente di volo, perennemente impegnata al lavoro. O a distruggersi in feste ad ... Leggi su amica (Di sabato 14 maggio 2022) Uno sguardo non banale su un problema che ci riguarda tutti: lo sfruttamento nel mondo di certi lavori considerati “normali”. Un’attrice a dir poco magnifica, Adèle Exarchopoulos. EccoLowè ildaaldel reale – ad alta quota – sui livelli bassi di ingiustizia, superficialità e ipocrisia raggiunti dalla società contemporanea. Un’opera prima intensa, sentita, interessante e senza ideologismi sul mondo poco conosciuto e poco visto – almeno al– dello sfruttamento delle hostess da parte delle compagnie aeree low. Con Adèle Exarchopoulos straordinaria nella divisa impeccabile di Cassandre, un’assistente di volo, perennemente impegnata al lavoro. O a distruggersi in feste ad ...

