Perché Erdogan non vuole Finlandia nella Nato | Rampini svela l' unica vera ragione

Leggi su iltempo

(Di sabato 14 maggio 2022)e Sveziaincassano il no della Turchia.? E' una banale questione di soldi. Federico, inviato negli Stati uniti per il Corriere della Sera, rivela le ragioni profonde (e molto pratiche) dell'opposizione di Tayyp Erdgoan. A "In Onda", il talk politico di LA7, sabato 14 maggio, il giornalista spiega i motivi: “Lapiù appariscente è che laha ospitato qualche dissidente turco del PKK. Ma sia lasia la Svezia hanno ospitato per tradizione dissidenti, profughi, rifugiati politici e anche curdi del PKK. In realtà questo stop è l'apertura di un negoziato”. Cosa significa? “La Turchia ha un'economia a pezzi e il presidenteuserà il suo potere di veto all'interno della ...