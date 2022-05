Pentathlon Moderno | Francesca Tognetti chiude tredicesima in Bulgaria

(Di sabato 14 maggio 2022) Con il tredicesimo posto di(Carabinieri), la squadra azzurra si congeda dalla terza tappa della World Cup 2022 di, ad Albena, in. L’atleta italiana, alla prima prova stagionale in Coppa del Mondo, ha terminato con 1341 punti la finale femminile vinta dalla lituana Ieva Serapinaite (1402), precedendo la ceca Veronika Novotna (1394) e la turca Ilke Ozyuksel (1385). “Dopo un inizio anno un po’ travagliato, non mi aspettavo di gareggiare nella terza tappa e ancor meno di centrare la finale – ha commentato la 26enne del Centro Sportivo Carabinieri – Il nuovo format è difficile, non bisogna dare niente per scontato e ho capito che ogni stoccata, galoppo, passo, bracciata e, soprattutto, colpo conta. Sinceramente sono contenta di essere qui e di aver avuto la ...

Francesca Tognetti centra la finale nella terza tappa della World Cup di Pentathlon Moderno, ad Albena.

