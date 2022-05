Paolo Nutini – Last Night in The Bittersweet, il nuovo album (Di sabato 14 maggio 2022) A poche settimane dall’inizio del tour in Italia, Paolo Nutini ha annunciato l’uscita del disco “Last Night In The Bittersweet“. Paolo Nutini – Last Night in The Bittersweet “I’m always wondering, what I would be like to die?” Dopo otto anni, eccolo riapparire così, con un interrogativo talmente personale da appartenere all’intimità di tutti. Nella serata dell’11 Maggio 2022 Paolo Nutini annuncia il titolo del suo ultimo album “Last Night in The Bittersweet”, con tanto di data di uscita prevista per il primo di luglio, ad apertura dell’attesissimo tour europeo. Ad annunciare il nuovo ... Leggi su atomheartmagazine (Di sabato 14 maggio 2022) A poche settimane dall’inizio del tour in Italia,ha annunciato l’uscita del disco “In The“.in The“I’m always wondering, what I would be like to die?” Dopo otto anni, eccolo riapparire così, con un interrogativo talmente personale da appartenere all’intimità di tutti. Nella serata dell’11 Maggio 2022annuncia il titolo del suo ultimoin The”, con tanto di data di uscita prevista per il primo di luglio, ad apertura dell’attesissimo tour europeo. Ad annunciare il...

