Pamela Petrarolo | Marco Maccarini | Gennaro Auletto e Luca Daffrè sono i nuovi naufraghi dell’Isola dei Famosi

(Di sabato 14 maggio 2022)Quattropronti a creare scompiglio all’Isola dei2022. Come annunciato da Ilary Blasi ieri sera nel corso della sedicesima puntata, tre uomini e una donna sbarcheranno in Honduras per portare una ventata di “aria fresca” nelle giornate afose dell’Honduras. Il primo nuovo concorrente ufficiale è, nato a Torino il 22 luglio 1976. Storico conduttore di MTV, dove è stato il volto per tanto tempo di Total Request Live, ha fatto parte anche degli inviati de Le Iene e, nel 2015, è stato uno dei professori di canto di Amici. Insieme a lui ci saranno, modello italo-marocchino 22enne che si definisce “ambizioso, solare ed indipendente“, e il 29enne ...

In rampa di lancio ci sarebbe(ex starlette di Non è la Rai) che è diventata mamma per la terza volta a 44 anni nel dicembre 2020 . La showgirl negli ultimi anni la si è vista ...Tra i nomi che sono stati fatti in queste settimane in cui si prospetta l'arrivo di nuovi partecipanti al reality è più volte comparso quello dell 'ex ragazza di 'Non è la Rai',e ...Quattro nuovi naufraghi sono pronti a creare scompiglio all’Isola dei Famosi 2022. Come annunciato da Ilary Blasi ieri sera nel corso della sedicesima puntata, tre uomini e una donna sbarcheranno in H ...Tra questi, i papabili nomi potrebbero essere quelli del modello Luca Daffrè e della soubrette Pamela Petrarolo: “Arriveranno quattro nuovi concorrenti. Come sono queste new entry Sono belli, bravi e ...