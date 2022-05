Pallanuoto Serie A2: Napoli Nuoto impegnato nel derby contro il Volturno (Di sabato 14 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Dare continuità ai risultati positivi per restare incollata alla capolista Brizz Nuoto. E’ questo l’obiettivo della Napoli Nuoto che questa domenica (ore 12) sarà impegnata nel derby contro il Volturno alla piscina comunale di Santa Maria Capua Vetere. “I derby sono sempre partite dal risultato mai scontato – ha dichiarato il tecnico azzurro Barbara Damiani –. Il Volturno è in crescita e non sarà facile e semplice affrontarli”. Nella sfida di domenica scorsa interna contro Torre del Grifo nonostante la vittoria contro le siciliane le azzurre hanno incassato un numero importante di reti. “In settimana abbiamo lavorato per correggere alcune cose che non mi sono ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 14 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Dare continuità ai risultati positivi per restare incollata alla capolista Brizz. E’ questo l’obiettivo dellache questa domenica (ore 12) sarà impegnata nelilalla piscina comunale di Santa Maria Capua Vetere. “Isono sempre partite dal risultato mai scontato – ha dichiarato il tecnico azzurro Barbara Damiani –. Ilè in crescita e non sarà facile e semplice affrontarli”. Nella sfida di domenica scorsa internaTorre del Grifo nonostante la vittoriale siciliane le azzurre hanno incassato un numero importante di reti. “In settimana abbiamo lavorato per correggere alcune cose che non mi sono ...

Advertising

anteprima24 : ** #Pallanuoto Serie A2: #Napoli Nuoto impegnato nel #Derby contro il #Volturno ** - TgrRaiVeneto : Le siciliane si sono imposte 11-10 contro le atlete del Plebiscito Antenore Padova, che in stagione non avevano anc… - Sevenpress : Pallanuoto Serie A2 femminile: vittoria per la Locatelli Genova in Sardegna - LiguriaNotizie : Pallanuoto Serie A2 femminile: vittoria per la Locatelli Genova in Sardegna - digitalsat_it : Sabato Rai Sport, 14 Maggio 2022 | diretta Giro Italia, Calcio Serie C SuperCoppa, Pallanuoto, Rugby… -