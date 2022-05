Palermo | l’appello di Maria Falcone dopo gli endorsement di Dell’Utri e Cuffaro | “I candidati prendano le distanze da condannati per collusioni mafiose”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 maggio 2022) Mancano solo pochi giorni per i trent’anni della strage di Capaci e il clima per le elezioni palermitane si fa sempre più rovente. L’ultimo appello è stato lanciato proprio daa meno di dieci giorni dal prossimo 23 maggio, giorno in cui ricorreranno trent’anni precisi dalla morte del fratello, della cognata e della scorta: “Chi si candida a ricoprire una carica importante come quella di sindaco e qualsiasi altra carica elettiva – ha detto la sorella del magistrato ucciso dalla mafia – deve esplicitamente prendere leda personaggiper”.è rivolto a tutti ima è solo quello di centrodestra, l’ex rettore Roberto Lagalla a contare il sostegno non di uno ma di due ...