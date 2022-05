Palazzo di quattro piani divorato dalle fiamme, almeno 27 morti (Di sabato 14 maggio 2022) Un devastante incendio è divampato ieri sera in un edificio commerciale con negozi e uffici a Delhi est, vicino alla fermata della metropolitana di Mundka. almeno 27 i morti accertati, ma decine di feriti sono in ospedale con gravi... Leggi su europa.today (Di sabato 14 maggio 2022) Un devastante incendio è divampato ieri sera in un edificio commerciale con negozi e uffici a Delhi est, vicino alla fermata della metropolitana di Mundka.27 iaccertati, ma decine di feriti sono in ospedale con gravi...

Advertising

romatoday : Palazzo di quattro piani divorato dalle fiamme, almeno 27 morti - Ma2004777 : RT @LaVenariaReale: Per il secondo appuntamento con #MRTFriends parliamo delle quattro statue femminili allegorie delle Stagioni che accolg… - paoloigna1 : RT @LaVenariaReale: Per il secondo appuntamento con #MRTFriends parliamo delle quattro statue femminili allegorie delle Stagioni che accolg… - DavanzoEmilia : RT @LaVenariaReale: Per il secondo appuntamento con #MRTFriends parliamo delle quattro statue femminili allegorie delle Stagioni che accolg… - MuseiRealiTo : RT @LaVenariaReale: Per il secondo appuntamento con #MRTFriends parliamo delle quattro statue femminili allegorie delle Stagioni che accolg… -