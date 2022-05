Pagelle Verona Torino | ottimo Zima | spento Lasagna – VOTI

(Di sabato 14 maggio 2022) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 37ª giornata di Serie A 2021/22:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 37ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Brekalo,, Lukic FLOP: Depaoli, Ceccherini,Hellas(3-4-2-1): Montipò 6.5; Ceccherini 5.5 (73? Hongla 6), Gunter 5.5 (46? Sutalo 6), Casale 6; Depaoli 5.5 (73? Cancellieri 5.5), Tameze 6.5 (86? Dawidowicz SV), Ilic 5.5, Lazovic 6 (73? Frabotta 6);5, Caprari 5.5; Simeone 5.5. All. Tudor 5.5.(3-4-2-1): Berisha 6.5; Izzo 6 (60? Djidji 6),7, Rodriguez 6.5; Aina 6, ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 37ª giornata di Serie A 2021/22: Verona Torino Le pagelle dei protagonisti del match tra Verona e Torino, valido per la 37ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Brekalo, Berisha al termine del primo tempo FLOP: Depaoli, Ceccherini, Brekalo. Le pagelle di Hellas Verona-Torino, match della penultima giornata di Serie A 2021/2022. Slitta il record di punti della squadra di Tudor, sorride la formazione dell'amico Juric che blinda il decimo posto. ARBITRO: Giacomo Camplone. Sintesi Verona Torino 0-0 MOVIOLA. Fischio d'inizio ore 18. Migliore in campo: al termine del primo tempo