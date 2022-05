Ostia | tragica apertura della stagione balneare | accusa un malore in spiaggia e muore

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 14 maggio 2022). Un uomo di circa 60 anni ha avvertito unsullaAmerigo Vespucci nel primo pomeriggio di oggi. Carabinieri e sanitari del 118 sono accorsi tempestivamente per cercare si salvare la vita all’uomo che purtroppo e deceduto sul lungomare. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare la morte del 60enne che hanno ritenuta sopraggiunta per cause naturali. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diX Municipioilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per ...