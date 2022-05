Ossezia del Sud nuovo Donbass per Putin? Il referendum per aderire a Mosca (e i dubbi del nuovo presidente) (Di sabato 14 maggio 2022) L'idea di una riunificazione con la Russia non è in dubbio. Certo è che Alan Gagloyev, il neo presidente dell'Ossezia del Sud, repubblica de facto indipendente della... Leggi su ilmattino (Di sabato 14 maggio 2022) L'idea di una riunificazione con la Russia non è ino. Certo è che Alan Gagloyev, il neodell'del Sud, repubblica de facto indipendente della...

Advertising

MediasetTgcom24 : Ossezia del Sud: referendum a luglio per aderire alla Russia #RUSSIA - martaottaviani : #Ossezia del sud il 17 luglio voterà referendum per annettersi alla #Russia. Lo ha annunciato il presidente #Bibilov. - LinoMannu : RT @neXtquotidiano: In Georgia l’Ossezia del Sud indirà un #referendum per aderire alla #Russia - MassimoFlumeri : RT @doluccia16: Di sicuro Putin sta minacciando l'#Ossezia del Sud, che vuole riannettersi a Mosca con un referendum il prossimo 17 luglio.… - nakisady : RT @Massimi06250625: OSSEZIA DEL SUD CHIEDE ANNESSIONE RUSSIA: REFERENDUM IL 17 LUGLIO -