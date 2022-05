Orrore in Nigeria: studentessa cristiana lapidata e bruciata viva dai compagni di classe islamici (video) (Di sabato 14 maggio 2022) La Nigeria è sconvolta in queste ore dall’orrenda uccisione di Deborah Samuel, studentessa cristiana, accusata dai suoi compagni di corso di blasfemia. La giovane cristiana, che era una studentessa di economia, è stata prima lapidata e poi data alle fiamme. I video dell’Orrore circolano in queste ore anche sui Social. Il raccapricciante delitto è avvenuto nel Nord della Nigeria. LEGGI ANCHE Gli islamici accusano la Nike di blasfemia: il logo delle scarpe ricorda il nome di Allah Lo strazio di Raja, 13 anni, cristiana del Pakistan, rapita e stuprata: il giudice impone le nozze islamiche (video) Secondo testimonianze e informazioni pubblicate dalla Bbc e sulla ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 14 maggio 2022) Laè sconvolta in queste ore dall’orrenda uccisione di Deborah Samuel,, accusata dai suoidi corso di blasfemia. La giovane, che era unadi economia, è stata primae poi data alle fiamme. Idell’circolano in queste ore anche sui Social. Il raccapricciante delitto è avvenuto nel Nord della. LEGGI ANCHE Gliaccusano la Nike di blasfemia: il logo delle scarpe ricorda il nome di Allah Lo strazio di Raja, 13 anni,del Pakistan, rapita e stuprata: il giudice impone le nozze islamiche () Secondo testimonianze e informazioni pubblicate dalla Bbc e sulla ...

