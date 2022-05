Omofobia | Maiorino M5S | ' oscena protesta destre contro circolare ministero'

(Di sabato 14 maggio 2022) Roma, 14 mag. (Adnkronos) - “Ladeldell'Istruzione, che invita i docenti di ogni ordine e grado a organizzare percorsi di sensibilizzazione in occasione della Giornata internazionalel'omolesbobitransfobia, è la migliore risposta a chi sparge odio e cerca a tutti i costi di tenere l'Italia ostaggio di oscurantismo e arretratezza culturale. Lesono insorte, gridando allo scandalo. L'unico vero scandalo è chi vorrebbe insegnare invece la discriminazione ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze, chi vorrebbe deturpare la loro naturale propensione all'apertura verso il mondo e alla sua meravigliosa varietà con un concetto gerarchico di essere umano, dove alcuni sono meno umani degli altri, e quindi non possono godere degli stessi diritti. È osceno che protestino verso questa iniziativa del ...

