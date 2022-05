Oltre 600mila casi di autismo in Italia Casellati | ' Lo Stato e le istituzioni non devono lasciare sole le famiglie'

Advertising

Elisabetta Casellati, 75 anni, presidente del Senato "In Italia i casi di autismo sonoe purtroppo aumentano ogni anno di più. Lo Stato e le sue istituzioni hanno il dovere di occuparsi del mondo dell'autismo". Lo ha detto la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ...Gli Stati Uniti ne hanno. [Nota di Levy: al momento della pubblicazione di questo articolo eranoun milione] . Quindi mi aspetto che questa situazione sia come una guerra : una volta ..."In Italia i casi di autismo sono oltre 600mila e purtroppo aumentano ogni anno di più. Lo Stato e le sue istituzioni hanno il dovere di occuparsi del mondo dell’autismo". Lo ha detto la presidente de ...Sono oltre 600mila i casi di autismo in Italia "in aumento ogni giorno". Un bambino su 77 oggi presenta disturbi dello spettro autistico. Alla luce di questi dati, ieri alla Fabbrica del Vapore si è s ...