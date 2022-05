Oggi è un altro giorno, Ron si racconta: “Io vittima di bullismo, un gruppetto di ragazzi mi seguiva quando uscivo da scuola” (Di sabato 14 maggio 2022) È un racconto a cuore aperto quello fatto da Ron, all’anagrafe Rosalino Cellamare, a Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone in onda su Rai1. Il cantante ha ripercorso la sua carriera, dagli esordi giovanissimo, fino a Oggi. Ma ha anche avuto modo di parlare della sua vita privata, compresi alcuni episodi di bullismo di cui è stato vittima da piccolo. “Facevo la seconda media, c’era un gruppetto di ragazzi che quando uscivo di scuola mi seguiva, dopo un cinque minuti venivamo a darmi le botte, dei calci nel sedere. E non sapevo perché. L’avevo detto a casa. Alla fine quando finì la scuola il capo del gruppetto venne da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 14 maggio 2022) È un racconto a cuore aperto quello fatto da Ron, all’anagrafe Rosalino Cellamare, aè un, il programma di Serena Bortone in onda su Rai1. Il cantante ha ripercorso la sua carriera, dagli esordi giovanissimo, fino a. Ma ha anche avuto modo di parlare della sua vita privata, compresi alcuni episodi didi cui è statoda piccolo. “Facevo la seconda media, c’era undichedimi, dopo un cinque minuti venivamo a darmi le botte, dei calci nel sedere. E non sapevo perché. L’avevo detto a casa. Alla finefinì lail capo delvenne da ...

