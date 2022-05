Nvidia RTX serie 30, c’è la nuova promo “Pronte e in Stock”: dal 13 maggio in Italia (Di sabato 14 maggio 2022) Nvdia ha deciso di rinnovare la sua promozione riguardante le schede grafiche per personal computer, denominata “Pronte e in Stock”. Nvidia, 14/5/2022 – Computermagazine.itA partire dalla giornata di ieri, venerdì 13 maggio 2022, sono state comunicate nuove interessanti offerte riguardanti GPU RTX della serie 30, e nel dettaglio i modelli: GPU MSI GeForce RTX 3070 Ti Ventus, disponibile presso Next al prezzo di € 799,00 GPU MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X, disponibile presso Next al prezzo di € 429,00 GPU MSI GeForce RTX 3060 Ti VENTUS 2X, disponibile presso Next al prezzo di € 525,00 GPU MSI GeForce RTX 3050 AERO ITX, disponibile presso Next al prezzo di € 319,90 GPU MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X, disponibile presso Next al prezzo di € 319,90 ... Leggi su computermagazine (Di sabato 14 maggio 2022) Nvdia ha deciso di rinnovare la suazione riguardante le schede grafiche per personal computer, denominata “e in”., 14/5/2022 – Computermagazine.itA partire dalla giornata di ieri, venerdì 132022, sono state comunicate nuove interessanti offerte riguardanti GPU RTX della30, e nel dettaglio i modelli: GPU MSI GeForce RTX 3070 Ti Ventus, disponibile presso Next al prezzo di € 799,00 GPU MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X, disponibile presso Next al prezzo di € 429,00 GPU MSI GeForce RTX 3060 Ti VENTUS 2X, disponibile presso Next al prezzo di € 525,00 GPU MSI GeForce RTX 3050 AERO ITX, disponibile presso Next al prezzo di € 319,90 GPU MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X, disponibile presso Next al prezzo di € 319,90 ...

