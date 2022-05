Nuova missione spaziale della Blue Origin di Jeff Bezos il 20 maggio (Di sabato 14 maggio 2022) AGI - La compagnia di turismo spaziale Blue Origin di proprietà del miliardario Jeff Bezos ha annunciato che il suo prossimo razzo decollerà il 20 maggio con sei passeggeri a bordo. Una delle viaggiatrici sarà la prima donna nata in Messico ad andare nello spazio. Il decollo è previsto per le 8:30 (13:30 GMT) dal Texas occidentale. Sarà il quinto volo spaziale con equipaggio per la compagnia. Katya Echazarreta, nata a Guadalajara, in Messico, è arrivata negli Stati Uniti all'età di sette anni. Ora a 26 anni diventerà la più giovane donna americana nello spazio. Leggi su agi (Di sabato 14 maggio 2022) AGI - La compagnia di turismodi proprietà del miliardarioha annunciato che il suo prossimo razzo decollerà il 20con sei passeggeri a bordo. Una delle viaggiatrici sarà la prima donna nata in Messico ad andare nello spazio. Il decollo è previsto per le 8:30 (13:30 GMT) dal Texas occidentale. Sarà il quinto volocon equipaggio per la compagnia. Katya Echazarreta, nata a Guadalajara, in Messico, è arrivata negli Stati Uniti all'età di sette anni. Ora a 26 anni diventerà la più giovane donna americana nello spazio.

