Nozze a Fiesole per Cesara Buonamici e Joshua Kalman (Di sabato 14 maggio 2022) Firenze, 14 mag. (Adnkronos) - Cesara Buonamici ha sposato con rito civile il compagno di una vita, Joshua Kalman. Alla cerimonia, che si è conclusa da poco a Fiesole, città d'origine della giornalista del Tg5, dove ha sede anche l'azienda di famiglia della Buonamici che produce olio di oliva, hanno partecipato, tra gli altri, il direttore del Tg5, Clemente Mimun, il principe Emanuele Filiberto, l'allenatore Cesare Prandelli, l'imprenditore fiorentino Mario Luca Giusti, il generale Leonardo Tricarico e il fotografo Mario Sestini. Per la festa 'vera' bisognerà invece aspettare mercoledì, quando, a Roma, si terrà il ricevimento per un centinaio di ospiti alla Terrazza Borromini.

