Novena a Santa Rita avvocata dei casi impossibili – secondo giorno (Di sabato 14 maggio 2022) Preghiamo questa grande Santa, amata in tutto il mondo, per aver concesso grazie in situazioni davvero intricate e impensabili da risolvere, umanamente parlando. Santa Rita da Cascia, ha vissuto due vocazioni, prima di moglie e madre e poi dopo essere rimasta solo al mondo, la chiamata alla vita consacrata. Entrambe sono state da lei realizzate L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 14 maggio 2022) Preghiamo questa grande, amata in tutto il mondo, per aver concesso grazie in situazioni davvero intricate e impensabili da risolvere, umanamente parlando.da Cascia, ha vissuto due vocazioni, prima di moglie e madre e poi dopo essere rimasta solo al mondo, la chiamata alla vita consacrata. Entrambe sono state da lei realizzate L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

CiaoKarol : La ‘potente’ Novena a Santa Rita da Cascia per ottenere grazie e favori. Oggi, 14 maggio 2022, è il 2° giorno - TempoPreghiera : Secondo giorno della novena a Santa Rita da Cascia - ziolions4219 : RT @CiaoKarol: La ‘potente’ Novena a Santa Rita da Cascia per ottenere grazie e favori. Oggi, 14 maggio 2022, è il 2° giorno: Novena a Sant… - CiaoKarol : La ‘potente’ Novena a Santa Rita da Cascia per ottenere grazie e favori. Oggi, 14 maggio 2022, è il 2° giorno: Nove… - GesAU_it : ???? NOVENA DELLE ROSE in onore di Santa Teresa di Gesù Bambino, patrona di questo gruppo, dal 9 al 17 maggio… -