Nove Perfetti Sconosciuti 2: Hulu annuncia il rinnovo della serie prodotta da Nicole Kidman e David E. Kelley (Di sabato 14 maggio 2022) Hulu ha confermato la produzione di Nove Perfetti Sconosciuti 2, la seconda stagione della serie tratta dal romanzo di Liane Moriarty. Hulu ha svelato di aver ordinato la produzione di Nove Perfetti Sconosciuti 2, la seconda stagione della serie tratta dal romanzo di Liane Moriarty. Il progetto è stato prodotto da Nicole Kidman e David E. Kelley, impegnati rispettivamente anche come protagonista e come produttore esecutivo. L'annuncio ha portato inoltre alla conferma che Nove Perfetti Sconosciuti sarà in corsa per le nomination agli Emmy tra le serie ... Leggi su movieplayer (Di sabato 14 maggio 2022)ha confermato la produzione di2, la seconda stagionetratta dal romanzo di Liane Moriarty.ha svelato di aver ordinato la produzione di2, la seconda stagionetratta dal romanzo di Liane Moriarty. Il progetto è stato prodotto daE., impegnati rispettivamente anche come protagonista e come produttore esecutivo. L'annuncio ha portato inoltre alla conferma chesarà in corsa per le nomination agli Emmy tra le...

