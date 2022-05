Nonno Scatenato film stasera in tv 14 maggio | cast | trama | curiosità | streaming

Leggi su cubemagazine

(Di sabato 14 maggio 2022)è ilin tv sabato 142022 in onda in seconda serata su Canale 5. Di seguito ecco, scheda,, trailer e alcunesul. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:e scheda TITOLO ORIGINALE: Dirty Grandpa USCITO IL: 13 aprile 2016 GENERE: Commedia ANNO: 2016 REGIA: Dan Mazer: Robert De Niro, Zac Efron, Zoey Deutch, Julianne Hough, Aubrey Plaza, Dermot Mulroney, Adam Pally, Jason Mantzoukas, Mo Collins, Brandon Mychal Smith DURATA: 102 Minutiin tv: ...