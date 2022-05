Non solo cattivi odori: dalle telefonate ad alta voce alle pacche sulle spalle, quando il collega è molesto (Di sabato 14 maggio 2022) Un fantozziano campionario dei sensi coinvolti (e sconvolti) a causa dei tic e della maleducazione del vicino di scrivania in ufficio. Gli incontri-scontri da evitare dopo il caso della giornalista che ha accusato i suoi ex dirigenti Rai di stalking. L'avrebbero messa in stanza... Leggi su repubblica (Di sabato 14 maggio 2022) Un fantozziano campionario dei sensi coinvolti (e sconvolti) a causa dei tic e della maleducazione del vicino di scrivania in ufficio. Gli incontri-scontri da evitare dopo il caso della giornalista che ha accusato i suoi ex dirigenti Rai di stalking. L'avrebbero messa in stanza...

Advertising

EurovisionRai : ???? #Mahmood & #Blanco non ci siamo emozionati, ci è solo entrato un cielo di perle negli occhi. ? L’esibizione in… - ladyonorato : Il ricatto contro il personale docente (non solo quello guarito dal Covid) va fermato! Chi non fa il “richiamo” non… - GuidoDeMartini : ?? DJOKOVIC, IL RE È TORNATO. VINCE E VOLA IN FINALE A ROMA ?? ?? Alla faccia di tutti quelli che lo hanno insultato e… - MANUELI83609046 : RT @Posidone60: Ma cazzo è possibile che sti giornalai del cazzo la raccontano sempre a metà? Per entrare a far parte della #nato è necessa… - Sign_Chester : @ViVilaVitaOra @LaVeritaWeb @AStramezzi Ma tra l'altro quella fogna di @MinisteroSalute e consiglio di stato, non a… -