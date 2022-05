Non mandano i figli a scuola per giorni senza motivo: 4 coppie denunciate (Di sabato 14 maggio 2022) Latina. L’istruzione è un obbligo, ma anche un diritto per i minori: è ciò che garantisce loro la possibilità non solo di integrarsi in società ma di avere una preparazione culturale e cognitiva indispensabile per poter affrontare il mondo e le sue controversie. I figli non andavano a scuola, senza motivo in provincia di Latina La responsabilità della frequenza è dei genitori oltre che della scuola stessa, che deve monitorare di continuo gli studenti e captare possibili problematiche anche al di fuori. Leggi anche: Roma, la scuola è fatiscente, lo Stato non fa nulla: gli alunni organizzano una raccolta fondi e iniziano a rimetterla a posto 4 coppie di genitori denunciate In particolare, i militari del Comando Stazione CC di SS Cosma e Damiano hanno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 14 maggio 2022) Latina. L’istruzione è un obbligo, ma anche un diritto per i minori: è ciò che garantisce loro la possibilità non solo di integrarsi in società ma di avere una preparazione culturale e cognitiva indispensabile per poter affrontare il mondo e le sue controversie. Inon andavano ain provincia di Latina La responsabilità della frequenza è dei genitori oltre che dellastessa, che deve monitorare di continuo gli studenti e captare possibili problematiche anche al di fuori. Leggi anche: Roma, laè fatiscente, lo Stato non fa nulla: gli alunni organizzano una raccolta fondi e iniziano a rimetterla a posto 4di genitoriIn particolare, i militari del Comando Stazione CC di SS Cosma e Damiano hanno ...

