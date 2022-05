"Non è in grado nemmeno di...", Maria Giovanna Maglie controcorrente, tutta la verità su Zelensky | Video (Di sabato 14 maggio 2022) "Ritengo che il pacifismo sia un movimento perdente e ipocrita, perché non c'è pace senza giustizia": con questa premessa Maria Giovanna Maglie, ospite di Veronica Gentili a controcorrente su Rete 4, ha parlato della guerra in Ucraina e soprattutto di eventuali soluzioni per la fine delle ostilità. Continuando a fare riferimento ai pacifisti, però, la giornalista non ha potuto fare a meno di sottolineare: "Tutti quelli che strillano alla pace in questo Paese dovrebbero aver preso sul serio questa storia della Svezia e della Finlandia e della Nato, perché quella è una forma di pressione obiettiva nei confronti di Putin", ha detto riferendosi alla richiesta di adesione all'Alleanza Atlantica avanzata di recente dai due Paesi. "Se la risposta è: 'non è il momento perché sennò Putin si irrita', allora le basi ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 14 maggio 2022) "Ritengo che il pacifismo sia un movimento perdente e ipocrita, perché non c'è pace senza giustizia": con questa premessa, ospite di Veronica Gentili asu Rete 4, ha parlato della guerra in Ucraina e soprattutto di eventuali soluzioni per la fine delle ostilità. Continuando a fare riferimento ai pacifisti, però, la giornalista non ha potuto fare a meno di sottolineare: "Tutti quelli che strillano alla pace in questo Paese dovrebbero aver preso sul serio questa storia della Svezia e della Finlandia e della Nato, perché quella è una forma di pressione obiettiva nei confronti di Putin", ha detto riferendosi alla richiesta di adesione all'Alleanza Atlantica avanzata di recente dai due Paesi. "Se la risposta è: 'non è il momento perché sennò Putin si irrita', allora le basi ...

Advertising

Marcozanni86 : Togliere il voto all'unanimità è espediente dei sedicenti 'europeisti' per nascondere il proprio fallimento: siccom… - MarioManca : La Celentano è fissata con il fatto che un ballerino che non viene dal classico non sia in grado di ballare nulla.… - GuidoDeMartini : ??MASCHERINA: A SCUOLA DEVI USARLA ?? P_E_R ?? F_O_R_Z_A ?? ADDIRITTURA FINO A GIUGNO Il perché, però, al ministero non… - Marco53853560 : @IlNazionale @Gab_Si_ @LaBombetta76 @marioadinolfi Rispettare una istituzione non comporta il fatto di accettarne p… - mightyrren : @gxhastings reign è in lista a breve recupero greys non penso sarò mai in grado di finirla -