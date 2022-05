"Non bastano le pistole". Lucio Caracciolo smonta Joe Biden: perché rischia di far saltare il mondo (Di sabato 14 maggio 2022) Che ne sarà di questa guerra? Che ne sarà dell'Ucraina, della Russia, di Volodymr Zelensky e di Vladimir Putin? A fare il punto sul conflitto, ospite a Otto e Mezzo di Lilli Gruber, è Lucio Caracciolo, direttore di Limes ed esperto di geopolitica. E Caracciolo punta i riflettori su Joe Biden: dove vuole arrivare, davvero? "Il problema che anche gli americani non hanno chiarito bene quello che vogliono, tranne che una cosa fondamentale: indebolire la Russia. Questo perché dal punto di vista americano, quello che deve uscire da questa guerra è una Russia punita, isolata, possibilmente anche con un nuovo governo ma questo mi sembra più difficile, e che sia una volta per tutta fuori dal tavolo delle grandi potenze", sottolinea Caracciolo. Caracciolo a Otto e Mezzo, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 14 maggio 2022) Che ne sarà di questa guerra? Che ne sarà dell'Ucraina, della Russia, di Volodymr Zelensky e di Vladimir Putin? A fare il punto sul conflitto, ospite a Otto e Mezzo di Lilli Gruber, è, direttore di Limes ed esperto di geopolitica. Epunta i riflettori su Joe: dove vuole arrivare, davvero? "Il problema che anche gli americani non hanno chiarito bene quello che vogliono, tranne che una cosa fondamentale: indebolire la Russia. Questodal punto di vista americano, quello che deve uscire da questa guerra è una Russia punita, isolata, possibilmente anche con un nuovo governo ma questo mi sembra più difficile, e che sia una volta per tutta fuori dal tavolo delle grandi potenze", sottolineaa Otto e Mezzo, ...

