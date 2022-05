Nigeria, ragazza cristiana lapidata a morte e bruciata con l'accusa di aver offeso l'Islam (Di sabato 14 maggio 2022) Ancora la piaga del fondamentalismo: lapidata a morte per blasfemia e bruciata nel nord - ovest della Nigeria: è la terribile morte toccata a Deborah Samuel, studentessa cristiana 'colpevole' di aver ... Leggi su globalist (Di sabato 14 maggio 2022) Ancora la piaga del fondamentalismo:per blasfemia enel nord - ovest della: è la terribiletoccata a Deborah Samuel, studentessa'colpevole' di...

