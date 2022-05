Niger | l’affascinante emancipazione delle donne | le venditrici di sabbia sono qualcosa di unico

(Di sabato 14 maggio 2022) Il 13 maggio è l’anniversario della marcia. Siamo al 13 maggio del 1991, ai preparativi della Conferenza Nazionale Sovrana che avrebbe costituto la più grande opportunità democratica vissuta dal giovane stato delfino ad allora. Lefurono migliaia, quel giorno, a marciare fino alla sede della Primatura per esigere una più consistente rappresentazione femminile nella commissione preparatoria della Conferenza citata. L’anno seguente, il 25 novembre del 1992, la data del 13 maggio sarebbe diventata giornata nazionale della donnaina. La strada dell’è affascinante. La storia e la vita quotidiana del Paese passano da loro. In casa, al mercato, a scuola, all’ospedale, nelle cliniche, negli uffici ...

