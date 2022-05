Nba, paura a Milwaukee: sparatoria fuori dall’Arena, tre feriti (Di sabato 14 maggio 2022) Attimi di paura fuori dal Fiserv Forum di Milwaukee, dove al termine di gara-6 contro i Boston Celtics tre persone sono state raggiunte da colpi d’arma da fuoco. Una vera e propria sparatoria ha scatenato il panico generale all’uscita dall’Arena dei Bucks, con i tifosi che sono immediatamente fuggiti in strada e con la folla terrorizzata sparpagliata in ogni angolo. Una donna e un uomo sono stati portati subito in ospedale in gravi condizioni a causa delle ferite, così come il terzo uomo, in condizioni meno preoccupanti. Gli agenti hanno fermato un 29enne, e stanno indagando sull’accaduto. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 14 maggio 2022) Attimi didal Fiserv Forum di, dove al termine di gara-6 contro i Boston Celtics tre persone sono state raggiunte da colpi d’arma da fuoco. Una vera e propriaha scatenato il panico generale all’uscitadei Bucks, con i tifosi che sono immediatamente fuggiti in strada e con la folla terrorizzata sparpagliata in ogni angolo. Una donna e un uomo sono stati portati subito in ospedale in gravi condizioni a causa delle ferite, così come il terzo uomo, in condizioni meno preoccupanti. Gli agenti hanno fermato un 29enne, e stanno indagando sull’accaduto. SportFace.

