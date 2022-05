Advertising

Il Consiglio direttivo deial governo in Finlandia ha approvato con 53 voti a favore e tre contrari la possibilità di aderire alla. Lo riportano i media locali. Secondo il sito Yle la premier finlandese ...... paese del quale è prima ministra, di richiedere l'adesione alla. Una mossa che sollo fino a ...Marin tra percorso politico e qualche polemica Prodotto puro della sinistra dei... Nato, Socialdemocratici Finlandia approvano richiesta adesione Roma, 14 mag. (askanews) - Il Consiglio direttivo dei Socialdemocratici al governo in Finlandia ha approvato con 53 voti a favore e tre contrari ...Il Partito socialdemocratico al potere in Finlandia è favorevole all’adesione alla NATO, ha affermato il primo ministro e presidente del partito Sanna Marin. C’è anche un “forte sostegno” all’interno ...