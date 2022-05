Nato | ministro turco | Svezia e Finlandia appoggiano PKK

(Di sabato 14 maggio 2022) "Laè un'alleanza e in un'alleanza si è solidali.stanno supportando i terroristi del Pkk, che ci attaccano quotidianamente". Lo ha detto ildegli Esteri, Mevlut ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il capo del Pentagono Lloyd Austin ha avuto un colloquio telefonico con il ministro della Difesa russo Sergey Shoig… - fattoquotidiano : Il Primo ministro ora è il principale promotore, in Europa, dei nuovi equilibri pro Nato. E sulla crisi con l'Irlan… - ItalyMFA : ????????A margine riunione Ministri Esteri #NATO, incontro del Ministro @luigidimaio con omologa islandese… - GabriellaGaro14 : RT @ItalyMFA: ????????A margine riunione Ministri Esteri #NATO, incontro del Ministro @luigidimaio con omologa islandese @thordiskolbrun. Appro… - TerlizziGerard3 : RT @tg2rai: Il capo del Pentagono chiama il Ministro della difesa russo, subito il cessate il fuoco. Biden 'Sì a Finlandia e Svezia nella N… -

La Turchia torna a mettere in discussione l'ingresso di Helsinki e Stoccolma nell'Alleanza atlantica. 'Ne discuteremo con gli alleati' ha detto ildegli Esteri Chavusoglu turco al vertice di BerlinoLa Finlandia è "fiduciosa" che si troverà una soluzione per superare l'opposizione della Turchia sul suo ingresso nella. Lo ha detto ildegli Esteri finlandese Pekka Haavisto a margine del verticeinformale dei ministri degli Esteri che si tiene oggi e domani a Berlino. . 14 maggio 2022(ANSA) - BERLINO, 14 MAG - La Finlandia è 'fiduciosa' che si troverà una soluzione per superare l'opposizione della Turchia sul suo ingresso ...Sabato si è svolta una telefonata ad alta tensione tra Vladimir Putin e il presidente finlandese Sauli Niinisto sull’ingresso di Helsinki nella Nato ...