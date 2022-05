Nato, la Russia blocca l’energia alla Finlandia, ma frena sulle ritorsioni militari: «La reazione sarà politica» (Di sabato 14 maggio 2022) Mosca raffredda i toni ostili nei confronti di Svezia e Finlandia, alla quale però oggi ha ufficialmente sospeso la fornitura di energia elettrica. Parlando del loro ingresso nella Nato, il viceministro degli Esteri, Alexander Grushko, ha detto, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa di Stato Ria Novosti, che da parte di Mosca «ci sarà una reazione politica». Due giorni fa, invece, a commento dell’accelerazione della Finlandia nel processo per l’adesione, lo stesso ministero aveva diffuso una nota in cui si leggeva che la Russia sarebbe stata «costretta a intraprendere azioni di ritorsione di tipo militare». La Russia sull’adesione alla Nato di Svezia e Finlandia La ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 14 maggio 2022) Mosca raffredda i toni ostili nei confronti di Svezia equale però oggi ha ufficialmente sospeso la fornitura di energia elettrica. Parlando del loro ingresso nella, il viceministro degli Esteri, Alexander Grushko, ha detto, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa di Stato Ria Novosti, che da parte di Mosca «ciuna». Due giorni fa, invece, a commento dell’accelerazione dellanel processo per l’adesione, lo stesso ministero aveva diffuso una nota in cui si leggeva che lasarebbe stata «costretta a intraprendere azioni di ritorsione di tipo militare». Lasull’adesionedi Svezia eLa ...

