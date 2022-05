Napoli su Icardi, lascerà sicuramente il PSG (Di sabato 14 maggio 2022) Calciomercato Napoli con le ultime notizie che avvicinano Mauro Icardi del PSG al club di Aurelio De Laurentiis. Il giocatore argentino oramai è ai margini del club francese ed a fine stagione andrà via, anche se ha un contratto ancora fino al 2024. Ma L’avventura in Francia per Icardi è arrivata al capolinea, anche perché oramai il giocatore sembra più una star da gossip che un giocatore di calcio e quindi ha bisogno di trovare nuovi stimoli. Inoltre il Psg sta trattando altri calciatori e non lo prende più in considerazione. Icardi potrebbe trovare nel Napoli una piazza per rilanciarsi e secondo il giornalista turco Ekrem Konur il club azzurro ci pensa seriamente. Icardi ha 29 anni quindi è ancora nel pieno della maturazione calcistica, ma in questa stagione ha realizzato solo 5 gol ... Leggi su napolipiu (Di sabato 14 maggio 2022) Calciomercatocon le ultime notizie che avvicinano Maurodel PSG al club di Aurelio De Laurentiis. Il giocatore argentino oramai è ai margini del club francese ed a fine stagione andrà via, anche se ha un contratto ancora fino al 2024. Ma L’avventura in Francia perè arrivata al capolinea, anche perché oramai il giocatore sembra più una star da gossip che un giocatore di calcio e quindi ha bisogno di trovare nuovi stimoli. Inoltre il Psg sta trattando altri calciatori e non lo prende più in considerazione.potrebbe trovare neluna piazza per rilanciarsi e secondo il giornalista turco Ekrem Konur il club azzurro ci pensa seriamente.ha 29 anni quindi è ancora nel pieno della maturazione calcistica, ma in questa stagione ha realizzato solo 5 gol ...

Advertising

cianchetto4 : @ForzaRoma__1927 Purtroppo invece erano notizie (ovviamente clickbait) effettivamente uscite sui siti della Roma o… - PianetaN : I colleghi di Fichaje dalla Spagna lanciano una possibilita per Mauro - LALAZIOMIA : Dalla Turchia - Mauro Icardi nel mirino di Napoli e Lazio - Scentone75 : RT @80AirasoR80: Azz parl proprio tu di permalosità?! ???????????? Tu me bloccast per una battuta 'ngopp a zupp e suffritt quando pubblicasti ch… - zazoomblog : Icardi di nuovo nel mirino del Napoli - #Icardi #nuovo #mirino #Napoli -