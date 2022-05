Napoli-Genoa | pronte tre iniziative per l’ultima di Insigne al Maradona

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 14 maggio 2022), in programma domani alle 15:00 e allo Stadio, sarà una gara ricca di trame secondarie. Il, infatti, gioca per raggiungere il terzo posto (ed ulteriori introiti dalla qualificazione in Champions). Il, invece, è in piena lotta salvezza e darà il tutto per tutto per strappare via almeno un punto agli azzurri., ITALY – APRIL 24: Salvatore Sirigu ofgreets the crowd during his warm-up session prior to kick-off in the Serie A match betweenCFC and Cagliari Calcio at Stadio Luigi Ferraris on April 24, 2022 in, Italy. (Photo by Getty Images)Quella di domani, però, sarà soprattuttoapparizione di Lorenzoal ...