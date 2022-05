Advertising

webecodibergamo : Oggi e domani. - AmoBergamo : #Bergamo Daste è ancora “La centrale dei dischi”, per gli appassionati di vinili e cd - arianna20032000 : RT @PerpetuumAle: C'è questa piccola libreria che vende libri e vecchi vinili di musica jazz. Ti avvolge così, semplicemente. Con l'odore d… - JINbtsItalia : RT @FIMI_IT: Sei del 2003? Ci sono ottime notizie! ?? È attivo il #BonusCultura, 500€ da spendere in #musica registrata, dagli abbonamenti… - answerdaylight : RT @FIMI_IT: Sei del 2003? Ci sono ottime notizie! ?? È attivo il #BonusCultura, 500€ da spendere in #musica registrata, dagli abbonamenti… -

L'Eco di Bergamo

... handmade oltre che realizzati da designer emergenti o dell'Accademia; la sezione 'cultura' includerà libri,, stampe, fotografia. Dj set,e performance completeranno il programma della ...FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti"Singolarmente", i 12 singoli di aprile da ... muta - forma, che nelle sue canzoni lascia respirare tutto, anche le influenze deinew wave e ... Musica e vinili, in Daste Spalenga nel weekend la Centrale dei dischi Simone Bardelli (Nu-Disco, Milano) 11:00 / 13:00Nato come dj House e Resident nei migliori Club di tendenza (One night and after) tra le province di Milano Novara e Varese dai primi anni ’90.Ha suonat ...Florence + The Machine ha pubblicato il suo attesissimo nuovo album, Dance Fever. L’album contiene i brani già pubblicati “My Love”, “Free”, “King” e “Heaven is Here”, tutti accompagnati dai video moz ...