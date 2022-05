Motomondiale: Dorna, in Gp Italia al Mugello cerimonia ritiro numero 46 di Rossi (Di sabato 14 maggio 2022) Roma, 14 mag. - (Adnkronos) - Il Motomondiale si appresta a celebrare Valentino Rossi nel fine settimana del Gp d'Italia in programma al Mugello nell'ultimo fine settimana di maggio. Sabato 28, poco prima delle qualifiche ufficiale, verrà ritirato il numero 46 che ha accompagnato il Dottore nei suoi 26 anni di leggendaria carriera nel Motomondiale. Leggi su iltempo (Di sabato 14 maggio 2022) Roma, 14 mag. - (Adnkronos) - Ilsi appresta a celebrare Valentinonel fine settimana del Gp d'in programma alnell'ultimo fine settimana di maggio. Sabato 28, poco prima delle qualifiche ufficiale, verrà ritirato il46 che ha accompagnato il Dottore nei suoi 26 anni di leggendaria carriera nel

