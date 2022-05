MotoGP | Valentino Rossi entra nella leggenda | il suo numero 46 verrà ritirato

Advertising

Gazzetta_it : MotoGp: il numero 46 di Valentino Rossi verrà ritirato. La cerimonia al Mugello - SkySportMotoGP : Valentino Rossi, al Mugello verrà ritirato il numero 46 #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #FrenchGP - RobertaFazio7 : RT @sportmediaset: Sarà ritirato per sempre il numero 46 di Vale Rossi: cerimonia al Mugello #motogp #rossi - RobertaFazio7 : RT @sportmediaset: Sarà ritirato per sempre il numero 46 di Vale Rossi: cerimonia al Mugello #motogp #rossi - MotociclismoIT : Il 46 di Valentino Rossi verrà ritirato al Mugello -

Rossi Milano, 14 maggio 2022 - Il 46 apparterrà per sempre aRossi . La Dorna ha infatti deciso di ritirare il numero: nessuno potrà più utilizzarlo in. La cerimonia andrà in scena in occasione del weekend al Mugello , in programma fra due ...Il numero 46 diRossi sarà ritirato per sempre dal Mondialein una cerimonia che si svolgerà al circuito del Mugello , in occasione del Gp d'Italia. Lo ha annunciato lo stesso circus, informando che ...La Ducati fa doppietta nelle qualifiche della MotoGp francese: Francesco Pecco Bagnaia con il tempo di 1’30450 ha centrato la pole position e avrà al suo fianco il compagno di squadra, l’australiano ...Il numero, diventato sinonimo del nove volte Campione del Mondo e Leggenda della MotoGP, sarà onorato in grande stile al prossimo Gran Premio d'Italia Oakley, in programma nel weekend del 27-29 maggio ...