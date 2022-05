MotoGp: sarà ritirato per sempre il n.46 di Valentino Rossi (Di sabato 14 maggio 2022) Il n.46 di Valentino Rossi sarà ritirato per sempre dal Mondiale MotoGp in una cerimonia che si svolgerà al circuito del Mugello, in occasione del Gp d'Italia, alla presenza del nove volte campione ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 14 maggio 2022) Il n.46 diperdal Mondialein una cerimonia che si svolgerà al circuito del Mugello, in occasione del Gp d'Italia, alla presenza del nove volte campione ...

