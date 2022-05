MotoGP | omaggio a Valentino Rossi | al Mugello sarà ritirato il numero 46

(Di sabato 14 maggio 2022) Laprepara un grandesi dal Motomondiale al termine della scorsa stagione. Sabato 28 maggio, prima delle qualifiche del GP delinfattiil46 che per una carriera intera ha contraddistinto il “Dottore” di Tavullia. Impressionanti i numeri di, che in 26 stagioni ha raccolto un totale di 9 titoli iridati, 115 vittorie e 235 podi tra tutte le classi. E’ ormai ufficiale: nessuno potrà più utilizzare il46. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #MotoGP Omaggio a Valentino #Rossi il 28 maggio al #Mugello: tutto pronto per il ritiro del numero 46 -

Corriere dello Sport

... però, è che anche questa volta Milestone sia riuscita nell'intento di rendereai fan delle ... Nintendo Switch Sviluppatore: Milestone Publisher: Milestone Tags Anteprima Milestone22 ...... il campione romagnolo dimorto il 23 ottobre 2011 sull'asfalto di Sepang mentre correva ... "Questo progetto - racconta il fotografo - è una un ragazzo speciale, che ha regalato ... MotoGp, ora è ufficiale: Suzuki in trattativa con Dorna per lasciare a fine 2022 La MotoGP prepara un grande omaggio a Valentino Rossi, ritiratosi dal Motomondiale al termine della scorsa stagione. Sabato 28 maggio, prima delle qualifiche del GP del Mugello, sarà infatti ritirato ...La storica scritta "Welcome to Tavullia", che da anni accoglieva i tifosi del #46 nella sua terra, era stata rimossa nel 2021 dalla Giunta Comunale in seguito a una segnalazione giunta alla Soprintend ...