MotoGp, non ci sarà mai più nessuno come Valentino Rossi: il numero 46 sarà ritirato per sempre (Di sabato 14 maggio 2022) Non ci sarà mai più nessuno come Valentino Rossi, o almeno nessuno più indosserà il numero 46, che gli è appartenuto per anni. Il pRossimo 28 maggio il numero 46 sarà ritirato per sempre dal Mondiale MotoGp in una cerimonia che si svolgerà al circuito del Mugello, in occasione del GP d’Italia. sarà presente anche Valentino. Rossi ha indossato il numero 46 in 26 stagioni, vincendo 9 titoli iridati e portando a casa 115 vittorie e 235 podi in tutte le classi. Alla fine della stagione 2021, è stato inserito nella MotoGp Legends Hall of ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 14 maggio 2022) Non cimai più, o almenopiù indosserà il46, che gli è appartenuto per anni. Il pmo 28 maggio il46perdal Mondialein una cerimonia che si svolgerà al circuito del Mugello, in occasione del GP d’Italia.presente ancheha indossato il46 in 26 stagioni, vincendo 9 titoli iridati e portando a casa 115 vittorie e 235 podi in tutte le classi. Alla fine della stagione 2021, è stato inserito nellaLegends Hall of ...

