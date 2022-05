MotoGP, Marco Bezzecchi: “Peccato avere mancato la Q2 per soli 7 millesimi, fiducioso per la gara” (Di sabato 14 maggio 2022) Marco Bezzecchi si mangia le mani dopo le qualifiche del Gran Premio di Francia (il via è fissato per le ore 14.00), settimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2022. Sullo storico tracciato di Le Mans (anche oggi baciato da sole pieno e temperature prettamente estive) il pilota del team Ducati Mooney VR46, infatti, ha sfiorato l’ingresso alla Q2, mancandolo letteralmente per una manciata di millesimi. Il riminese, quindi, domani sarà costretto ad aprire la quarta fila, posizionandosi nella tredicesima casella della griglia transalpina, con la chiara intenzione di andarsi a riprendere quello che la qualifica odierna gli ha negato. Marco Bezzecchi ad ogni modo sta confermando di avere mosso passi in avanti importanti in questo primo scorcio di campionato, chiudendo per ... Leggi su oasport (Di sabato 14 maggio 2022)si mangia le mani dopo le qualifiche del Gran Premio di Francia (il via è fissato per le ore 14.00), settimo appuntamento del Mondiale di2022. Sullo storico tracciato di Le Mans (anche oggi baciato da sole pieno e temperature prettamente estive) il pilota del team Ducati Mooney VR46, infatti, ha sfiorato l’ingresso alla Q2, mancandolo letteralmente per una manciata di. Il riminese, quindi, domani sarà costretto ad aprire la quarta fila, posizionandosi nella tredicesima casella della griglia transalpina, con la chiara intenzione di andarsi a riprendere quello che la qualifica odierna gli ha negato.ad ogni modo sta confermando dimosso passi in avanti importanti in questo primo scorcio di campionato, chiudendo per ...

