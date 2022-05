MotoGP, GP Francia: qualifiche all’italiana (Di sabato 14 maggio 2022) La Francia della MotoGP si aspettava delle qualifiche con gli idoli di casa là davanti. E invece, a monopolizzare la prima fila sono i colori italiani, il rosso di Ducati ed il nero di Aprilia. Con un giro super, Pecco Bagnaia è il poleman di Le Mans, seguito da un Jack Miller che beneficia dell’ottimo gioco di squadra con il torinese. Il terzo crono è di Aleix Espargaro, il “capitano” di Noale. Fabio Quartararo è “condannato” alla seconda fila. MotoGP, GP Francia: la cronaca delle prove libere MotoGP, GP Francia: che succede nelle qualifiche? La Q1 è tiratissima, con diversi piloti che hanno la velocità per passare il turno. Alla fine la spuntano Joan Mir e Jorge Martin, i quali però non possiedono le credenziali per essere protagonisti in ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 14 maggio 2022) Ladellasi aspettava dellecon gli idoli di casa là davanti. E invece, a monopolizzare la prima fila sono i colori italiani, il rosso di Ducati ed il nero di Aprilia. Con un giro super, Pecco Bagnaia è il poleman di Le Mans, seguito da un Jack Miller che beneficia dell’ottimo gioco di squadra con il torinese. Il terzo crono è di Aleix Espargaro, il “capitano” di Noale. Fabio Quartararo è “condannato” alla seconda fila., GP: la cronaca delle prove libere, GP: che succede nelle? La Q1 è tiratissima, con diversi piloti che hanno la velocità per passare il turno. Alla fine la spuntano Joan Mir e Jorge Martin, i quali però non possiedono le credenziali per essere protagonisti in ...

