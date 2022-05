MotoGP, GP Francia 2022. Spettacolare Francesco Bagnaia! Sua la pole position anche a Le Mans! (Di sabato 14 maggio 2022) Splende ancora il Sole su Le Mans, dove quest’oggi sono andate in scena le qualifiche del Gran Premio di Francia di MotoGP. Condizioni quindi aderenti a quelle con cui si sono disputate tutte le sessioni di prove libere, in attesa della perturbazione che domani potrebbe portare scrosci di pioggia e partorire una gara bagnata. Comunque sia, la griglia è stata determinata sull’asciutto. Q1 – Come da pronostico il taglio iniziale viene superato dai due centauri più quotati, ovverosia Jorge Martin e Joan Mir, i quali si guadagnano l’opportunità di lottare per la pole position. L’unico in grado di infastidire i due spagnoli è un sempre più convincente Marco Bezzecchi, battuto dal Campione del Mondo 2020 di soli 7 millesimi! Dovrà accontentarsi di partire dalla quinta fila, così come il compagno di box Luca Marini. Si nota ... Leggi su oasport (Di sabato 14 maggio 2022) Splende ancora il Sole su Le Mans, dove quest’oggi sono andate in scena le qualifiche del Gran Premio didi. Condizioni quindi aderenti a quelle con cui si sono disputate tutte le sessioni di prove libere, in attesa della perturbazione che domani potrebbe portare scrosci di pioggia e partorire una gara bagnata. Comunque sia, la griglia è stata determinata sull’asciutto. Q1 – Come da pronostico il taglio iniziale viene superato dai due centauri più quotati, ovverosia Jorge Martin e Joan Mir, i quali si guadagnano l’opportunità di lottare per la. L’unico in grado di infastidire i due spagnoli è un sempre più convincente Marco Bezzecchi, battuto dal Campione del Mondo 2020 di soli 7 millesimi! Dovrà accontentarsi di partire dalla quinta fila, così come il compagno di box Luca Marini. Si nota ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? NUVOLA ROSSA IN POLEEEEE ?? DOPPIETTA DUCATI BAGNAIA-MILLER IL LIVE ? - MotorcycleSp : Francesco Bagnaia partirà dalla pole position al GP di Francia MotoGP. Il secondo classificato dello... #MotoGP… - FTraiettoria : MotoGP, Francia: Bagnaia perfetto in qualifica, la pole è sua. 4° Quartararo Scritto da Filippo Gardin - Eurosport_IT : Doppietta Ducati Bagnaia-Miller nella qualifiche a Le Mans ???? #FrenchGP | #MotoGP - FormulaPassion : #MotoGP: la griglia di partenza del #FrenchGP con 2 #Ducati a un'#Aprilia in prima fila -