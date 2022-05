MotoGp | doppietta Ducati nel Gp di Francia | Francesco Bagnaia centra la pole position | secondo l’australiano Jack Miller

(Di sabato 14 maggio 2022) Lafanelle qualifiche dellafrancese:Peccocon il tempo di 1’30?450 hato lae avrà al suo fianco il compagno di squadra,(1’30?519), e lo spagnolo dell’Aprilia Aleix Espargaro (1’30?609). Quarta posizione per il francese della Yamaha Fabio Quartararo (1’30?688), seguito da altre due: Enea Bastianini (1’30?711) e il transalpino Johann Zarco (1’30?863). Completano la top ten del Gp francese quattro piloti spagnoli: le Suzuki di Joan Mir (1’30?943) e Alex Rins (1’30?977), ladi Jorge Martin (1’31?068) e Marc Marquez (1’31?148), con la Honda. Con il miglior tempo di ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? NUVOLA ROSSA IN POLEEEEE ?? DOPPIETTA DUCATI BAGNAIA-MILLER IL LIVE ? - SkySportMotoGP : ?? FOGGIAAAA, PRIMA POLE IN CARRIERA ?? DOPPIETTA LEOPARD DAVANTI A TUTTI ? 1?? ???? Dennis Foggia (1:41.621) 2?? ???? Ta… - RobertaFazio7 : RT @sportmediaset: MotoGP: doppietta Ducati nelle qualifiche di Le Mans, pole di Bagnaia - fattoquotidiano : MotoGp, doppietta Ducati nel Gp di Francia: Francesco Bagnaia centra la pole position, secondo l’australiano Jack M… - messina_oggi : Doppietta Ducati a Le Mans, pole Bagnaia davanti a MillerLE MANS (FRANCIA) (ITALPRESS) - Francesco Bagnaia conquist… -

LE MANS (FRANCIA) " Francesco Bagnaia conquista la pole position dinel Gran Premio di Francia. Nelle qualifiche sul circuito di Le Mans, il pilota della Ducati si conferma il più veloce così come avvenuto nel sabato di Jerez, ottenendo il miglior tempo in 1'..., qualifiche Le Mans: cinque moto italiane nelle prime sei, qualifiche Le Mans: Martin e Mir i più veloci nella Q1: la griglia di partenza del Gran Premio di Francia, ...La Ducati fa doppietta nelle qualifiche della MotoGp francese: Francesco Pecco Bagnaia con il tempo di 1’30450 ha centrato la pole position e avrà al suo fianco il compagno di squadra, l’australiano ...Quarto tempo per il francese della Yamaha Fabio Quartararo (1'30'688) che si lascia alle spalle altre due Ducati, quelle di Enea Bastianini (1'30'711) e del transalpino Johann Zarco (1'30'863). Anche ...