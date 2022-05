Moto3, Dennis Foggia centra la sua prima pole position della carriera a Le Mans! Sesto Andrea Migno (Di sabato 14 maggio 2022) E così, alla settantanovesima occasione, Dennis Foggia ce l’ha fatta. Il portacolori del team Honda Leopard, infatti, ha centrato la pole position del Gran Premio di Francia, settimo appuntamento del Mondiale Moto3 2022, prima partenza al palo della sua carriera, spezzando un tabù che lo stava attanagliando ormai da troppo tempo, considerando le sue indubitabili qualità. Sullo storico tracciato di Le Mans (ancora baciato da sole e temperature estive), quindi, il pilota romano ha scritto una pagina importante della sua storia andando a stampare un ottimo 1:41.621 proprio sotto la bandiera a scacchi (in precedenza comandava la classifica con un 1:41.713), precedendo il compagno di scuderia, il nipponico Tatsuki Suzuki, ... Leggi su oasport (Di sabato 14 maggio 2022) E così, alla settantanovesima occasione,ce l’ha fatta. Il portacolori del team Honda Leopard, infatti, hato ladel Gran Premio di Francia, settimo appuntamento del Mondiale2022,partenza al palosua, spezzando un tabù che lo stava attanagliando ormai da troppo tempo, considerando le sue indubitabili qualità. Sullo storico tracciato di Le Mans (ancora baciato da sole e temperature estive), quindi, il pilota romano ha scritto una pagina importantesua storia andando a stampare un ottimo 1:41.621 proprio sotto la bandiera a scacchi (in precedenza comandava la classifica con un 1:41.713), precedendo il compagno di scuderia, il nipponico Tatsuki Suzuki, ...

Advertising

TV7Benevento : Motomondiale: Gp Francia, pole di Foggia in Moto3 - - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 #FrenchGP #LeMansGP #LeMans Il prima fila anche #TatsukiSuzuki e #JaumeMasia - - motograndprixit : #Moto3 #FrenchGP #LeMansGP #LeMans Il prima fila anche #TatsukiSuzuki e #JaumeMasia - - OA_Sport : #Moto3, Dennis #Foggia centra la sua prima pole position della carriera a Le Mans! Sesto Andrea #Migno #FrenchGP - MotorcycleSp : Dennis Foggia ha fatto il suo debutto in pole position in Moto3, essendo il più forte nelle qualific... #MotoGP… -