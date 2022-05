Moto2 Francia, Acosta ancora leader su Fernandez. Ottavo Arbolino - News (Di sabato 14 maggio 2022) Dopo un venerdì positivo, Pedro Acosta conferma le buone sensazioni alla guida della sua Kalex del team Ajo anche nel primo turno del sabato mattina a Le Mans, andando a prendersi la testa della ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di sabato 14 maggio 2022) Dopo un venerdì positivo, Pedroconferma le buone sensazioni alla guida della sua Kalex del team Ajo anche nel primo turno del sabato mattina a Le Mans, andando a prendersi la testa della ...

Advertising

TV7Benevento : Motomondiale: Gp Francia, Acosta leader in terze libere Moto2 - - motosprint : #Moto2 Francia, #Acosta ancora leader su #Fernandez. Ottavo #Arbolino ?? - zazoomblog : LIVE Moto2 GP Francia 2022 in DIRETTA: Acosta svetta in FP3 Vietti dovrà passare dal Q1 - #Moto2 #Francia #DIRETTA… - Gazzetta_it : Moto2 FP3 GP Francia, Acosta precede Fernandez. Arbolino è 8°, Vietti in Q1 - zazoomblog : LIVE Moto2 GP Francia 2022 in DIRETTA: al via la FP3 Vietti e Arbolino a caccia della qualificazione in Q2 -… -